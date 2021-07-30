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Evin avlusunda duran araç küle döndü

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Evin avlusunda duran araç küle döndü
Haspolat'ta bugün sabah saatlerinde bir evin avlusu içinde park halinde bulunan salon araç henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yanarak kül oldu. 
Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah saat 05:30 sıralarında, Haspolat’ta Kararanfil Sokak üzerinde bulunan Ahmet TAŞSEVEN’e ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunan NC 239 plakalı salon araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir
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