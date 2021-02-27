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Eve zorla girip, soygun yapan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

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Eve zorla girip, soygun yapan 5 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

Lefkoşa'da bir eve zorla girerek evdekileri darp eden ve soyan 6 kişiden 5’I tutuklandı. Polis bir kişinin ise arandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay, Atatürk Caddesi üzerinde D.F (E-35), M.C.O.(E- 30), A.A.(E-28), T.A.(E-25), M.A.A.(E-21) ve İ.O.(K-19)’nun Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın birlikte kalmakta oldukları ikametgaha bir cürüm işlemek kastıyla zorla girerek vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip; ellerinde tutmakta oldukları bıçak ile Felix Kikachukw Ajayi’nin sağ kalçasından yaraladıktan sonra ikametgahın oturma odasından almış oldukları televizyonu kafasına vurmak suretiyle darp ettiler. Daha sonra ikametgah içerisinden 7 adet cep telefonu, kişisel seyahat belgelerini ve henüz tespit edilemeyen miktardaki parayı alarak soygun yapan 6 kişiden 5’i tutuklandı. D.F. ise aranıyor.

LEFKOŞA’DA DARP

Lefkoşa’da dün akşam 23.30 sıralarında Mecidiye sokak üzerinde M.K.(E-24)’nin marketi açmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu Necdet Demir’in yüzüne yumruk atıp darp ettikten sonra konu işletmenin kapısına tekme vurarak kapısını kırdığı tespit edildi. M.K. tutuklandı.

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