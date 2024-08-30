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Evden iki kilo uyuşturucu çıktı

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Evden iki kilo uyuşturucu çıktı
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İskele'de, önceki gün 17.20’de İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında kontrol amaçlı durdurulan 29 yaşındaki isminin baş harfleri M.S’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 120 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlı M.S’nin Girne’deki evinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 35 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu, LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 kağıt parçası ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 340 dolar, 410 sterlin ve 4 bin 110 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

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