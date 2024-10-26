Evden çıkmadı diye yakarak öldürmüş

Haspolat’ta bir apartmanda meydana gelen ve Nijeryalı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklamada tutuklanan apartman sahibi Mustafa Tutar’ın, Ganalı ve Nijeryalı kiracılarını evden çıkarmak istediği iddia edildi. Kiracılarla konuşarak anlaşamadığı ileri sürülen Tutar’ın diğer iki zanlı aracılığıyla yangın çıkararak, apartman sakinlerini korkutup kaçırmayı hedeflediği iddia edildi

Haspolat’ta önceki Çarşamba günü Tutar Apartmanının merdiven boşluğundaki Nijerya ve Gana uyruklu kiracıların valizlerini ve eşyalarını ateşe vererek, yangın çıkmasına, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan zanlılar 25 yaşındaki Ürdünlü Sakher Mansour Abdul Elmughrabı, Fas uyruklu 20 yaşındaki Illias El-Ghazal ve yangının meydana geldiği apartmanın sahibi 42 yaşındaki Mustafa Tutar bir günlük tutukluluğun ardından dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, yedi gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Meselenin Tahkikat Memuru, zanlıların “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla metalder olduğunu ifade etti.

Tahkikat Memuru, zanlılar Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazal’in henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Haspolat’ta önceki Çarşamba günü saat 02.40’da zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı ve yanıcı metaryellerle bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları belirtti.

Tahkikat Memuru, zanlıların yangın neticesinde, apartmanın 6 nolu dairesinde ikamet eden Derrick Bamfo Ampomah’ın (E-24) yaşamını yitirmesine, Jonathan Maukle Adjabeng'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep olduklarını dile getirdi.

Meseleyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Mustafa Tutar’ın da tutuklandığını kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazal’in gönüllü ifade verdiğini, zanlı Mustafa Tutar’dan de açık ifade alındığını dile getirdi.

Soruşturma kapsamında 30’dan fazla ifade alındığı kaydeden Tahkikat Memuru, bir çok kamera görüntüsü olduğunu, temin edilen görüntülerin inceleneceğini, alınması gereken bir çok ifade olduğunu söyledi.

Zanlıların evlerinde arama yapıldığını ve zanlıların cep telefonlarının da emare olarak alındığını dile getiren Tahkikat Memuru, zanlı Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’ye ait şifreli bir telefon bulunduğunu ve zanlının telefonun şifresini vermeyeceğini avukatı aracılığıyla ilettiğini belirtti.

Tahkikat Memuru, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların yedi gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ile Mustafa Tutar’ın avukatı Çağdaş Par, yedi günlük tutukluluğa itirazı olmadığını söyledi ardından tahkimat memuruna bazı sorular yöneltti.

“Müvekkili Mustafa Tutar aleyhinde şahadet tespit edildi mi?” diye soran Avukat Par, müvekkilinin herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini de kaydetti.

Avukat Par, diğer müvekkili Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’nin doktor kontrolünden geçirilip geçirilmediğini sordu, tahkimat memuru da “Doktor kontrolünden geçirildi, darp ve cebir izine rastlanmadı.” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yedi gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, apartman sahibi zanlı Mustafa Tutar’ın Ganalı ve Nijeryalı kiracılarını evden çıkarmak istediği iddia edildi. Kiracılarla konuşarak anlaşamadığı ileri sürülen Tutar’ın diğer iki zanlı aracılığıyla yangın çıkararak, apartman sakinlerini korkutup kaçırmayı hedeflediği iddia edildi.

Apartmanın su ve elektriğinin günler öncesinde kesildiği, kamera sistemlerinin de söküldüğü bilgisi elde edildi.

Çıkan yangında paniğe kapılan Ampomah’ın alevlerin ortasında kaldığı, vücudunun birçok yerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Ağır yaralanan Ampomah’ın hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği bilgisi elde edildi.