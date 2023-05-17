Evdeki altınları çaldılar

Cengizköy’de, Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün, bir evin penceresinden içeri girerek ziynet eşyası çaldı

Cengizköy’de geçen hafta bir evin penceresinden içeri girerek ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 43 yaşındaki Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün tutuklandı.Çalınan ziynet eşyalarının zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığı açıklandı.Cengizköy’de meydana gelen “Ev Açma ve Hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ olayla ilgili bulguları aktardı.Öztuğ, 5 Mart 2023-12 Nisan 2023 tarihleri arasında, Cengizköy’de bulunan bir şahsa ait ikametgahın penceresi açılarak içeriye girildiği ve içerisinden muhtelif ziynet eşyaları çalındığı yönde yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklanan zanlılar Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün’ün tasarrufunda söz konusu ziynet eşyaları bulunarak emare yapıldığını söyledi.Polis çalınan ziynet eşyalarında 2 adet altının eksik olduğunu birini Lefkoşa’da bir kuyumcuda diğerini ise halen aradıklarını belirtti. Polis meselenin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Lefke Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.