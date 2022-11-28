Evde ne bulduysa çaldı

Alsancak'ta bir eve giren hırsız, televizyon modem, uydu alıcısı, hoparlör, abajur ve 10 bin STG parayı çaldı



Alsancak'ta meydana gelen ev açma ve sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Eray Tolga Keçeli'nin ardından tutuklanan Engin Erensu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Direnç Karaca olayla ilgili olguları aktardı. Karaca huzurda bulunan zanlılar Eray Tolga Keçeli ve Engin Erensu'nun 22 Kasım 2022 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Alsancak’ta, sakin D.G.T’ye ait ikametgahın, güneye bakan ana giriş kapısını, hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş sağlayan Serhatköy sakinleri zanlılar Eray Tolga Keçeli ve Engin Erensu ikametgah içerisinde bulunan 1 adet 43 inç Philips marka televizyon, 1 adet Türk Telekom marka modem ve uydu alıcısı, 1 adet siyah renk platoon marka hoparlör, 1 adet markasız abajur ve yatak odası dolabı çekmecesi içerisinde muhafaza edilen 10,138 STG parayı sirkat edip, giriş yaptıkları yerden çıkış yaptıklarının tespit edilmesi üzerine aranan kişi ilan edildiklerini belirtti.

Polis akabinde zanlı Keçeli'nin 24 Kasım 2022 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis zanlı Keçeli'nin tasarrufunda tespit edilen 1 adet 43 inç Philips marka televizyon, 1 adet Türk Telekom marka modem ve uydu alıcısı, 1 adet platoon marka hoparlör, 1 adet abajur emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Direnç Karaca zanlı Erensu'nun ise 26 Kasım 2022 tarihinde Girne’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca aranan emare para olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

