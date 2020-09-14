Eski sevgiliye cinsel taciz





Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski kız arkadaşını darp edip zorla öpmek ve vücudunun muhtelif yerlerini okşamak sureti ile cinsel tacizde bulunan zanlı Abdullah İşçimen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Abdullah İşçimen’in 12 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa’da Küçük Sanayi Sitesi İsimsiz Toprak yol üzerinde kendinden ayrılıp eski eşine dönmesini hazmedemediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının boğazını ve çenesini sıkıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin rızası hilafına defalarca dudaklarından ve boynundan öpüp bacaklarını ve göğüslerini okşamak sureti ile cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın devam ettiğini verdiği ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

