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Eski sevgiliye cinsel saldırı

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Minareliköy'de bir kişi, eski kız arkadaşının evine pencereden girdi, genç kadının boğazını sıkıp darp ettikten sonra dudaklarından öperek cinsel saldırıda bulundu

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Eski sevgiliye cinsel saldırı
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Minareliköy'de 31 yaşındaki eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.A. dün sabah mahkemeye çıkarıldı. 

Polis, 20.10.2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Minareliköy'de sakin zanlının aynı yerde sakin eski kız arkadaşına ait Minareliköy 'de bulunan ikametgahın açık vaziyetteki penceresinden içeri giriş yaptıktan sonra oturma odasında bulunan genç kadının her iki eliyle boğazını sıkıp darp ettikten sonra dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, tanıkları olduğunu, bu hususların araştırılacağını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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