banner913
banner932
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
27 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
11 0
 
UBP'den
UBP'den "yeni adayla devam" kararı
20 0
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!
43 0
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti
43 0
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
26 0
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
53 0
banner1032

Eski sevgili dehşeti

banner1020

Lefkoşa’da öğrenci olarak bulunan Emre Tosman adlı kişi, "kendisini aldattığı gerekçesiyle" eski sevgilisinin sırtına tekme attı, burnuna yumruk vurarak burun kemiğini kırdı. Tutuklanan zanlı, teminatla serbest bırakıldı

banner1045
Eski sevgili dehşeti
banner971

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve vahim zarar suçundan tutuklanan Emre Tosman dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlının 4 Ekim 2024 tarihide Lefkoşa’da Akdağ Sokak’ta kendisini aldattığı gerekçesiyle eski sevgilisinin sırtına tekme, burnuna yumruk vurarak, ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına neden olarak, vahim zarar suçu işlediğini söyledi.  Polis, darp edilen genç kadının doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini belirtti. Polis, müştekinin şikayetçi olmak için ailesiyle konuşmayı beklediğini ve 13 Ekim’de ifade vererek, şikayette bulunduğunu, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının öğrenci olduğunu, yazılım mühendisliğini okuduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 2  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.