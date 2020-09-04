Eski eşinin kıyafetlerini ateşe verdi

Mağusa’da ayrıldığı eşine telefondan ulaşamayınca eşine ait eve girerek kıyafetleri alıp bahçede ateşe veren Yusuf İmsaler tutuklandı. İmsaler "50 defa aradım, cevap vermedi. İçkiliydim” diyerek mahkemeden özür diledi



Mağusa’ya bağlı Tuzla bölgesinde aynı binada altlı üstlü kaldığı ayrıldığı eşine telefon ile ulaşamayınca öfkelenen Yusuf İmsaler eski eşine ait kıyafetleri toplayıp bahçede ateşe verdi.

Kıbrıspostası'nın haberine göre, şikayet üzerine tutuklanan İmsaler dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Ev açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığı belirtilen zanlı İmsaler, yurt dışına çıkışı yasaklanıp seyahat belgelerine el konulması koşulları ile teminata bağlanıp yargılanıncaya değin serbest bırakıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Yıldırım, mahkemede verdiği ifadesinde zanlı Yusuf İmsaler’in aynı binada yaşadığı ancak 5 yıldır ayrı olduğu eşine telefondan ulaşamadığı ve görüşemediği gerekçesi ile üst kattaki eski eşine ait kapalı ancak kilitsiz olan pencereden girip, girerken korniş ve perdeye hasar verdiğini kaydetti.

Zanlının ikametgaha girdikten sonra eski eşine ait dolaptan 15 adet kot pantolon, 2 adet deri ceket, 1 adet pardüse ve çok sayıda tişörtü sirkat ettiğini belirten Yıldırım, daha sonra mutfaktan tencereyi de alarak ortak kullanım alanı olan bahçede ateşe verip yakarak kasti hasara uğrattığını açıkladı.

Zanlının hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Yıldırım, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede söz hakkı verilen zanlı “50 defa aradım, cevap vermedi. İçkiliydim” diyerek mahkemeden özür diledi.



