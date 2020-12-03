Eski eşinin evini bastı

Mağusa’da kendisini aldattığı gerekçesiyle, eski eşine ait eve izinsiz girip hakaret ederek televizyonu kırıp sokak ortasında bağırıp çağıran Kadir Cihan Cengiz tutuklandı



Mağusa’da eski eşine ait evin kapısını kırıp içeriye girerek 2 yıl önce boşandığı eski eşine hakaret ederek evdeki televizyonu da kıran ve sokak ortasında bağırıp çağıran Kadir Cihan Cengiz suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı “Geceleyin ev açma”, “Mülke tecavüz”, “Kasti hasar”, “Sarhoşluk”, “İtalei lisan”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Suçlarını kabul eden zanlı Cengiz, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması, 4 bin TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Murat Öztürk mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Kadir Cihan Cengiz’in 2 Aralık 2020 tarihinde saat 02.00’de Mağusa’da nefesinde yüzde 135 promil alkol tesiri altındayken 2 yıl önce boşandığı eski eşinin evine giderek kendisini aldattığı gerekçesiyle konu evin kapısını kırıp içeriye girdikten sonra eski eşine küfür ettiğini açıkladı.

Zanlının evde bulunan televizyonu da kırarak kasti hasara uğrattığını belirten Öztürk, evde yaklaşık 5 bin TL hasara neden olduktan sonra zanlının daha sonra konu evden çıkıp sokakta yüksek sesle bağırıp çağırarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu ifade etti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Öztürk, zanlının daha önceden benzer suçlarının da bulunduğunu anımsatarak zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 4000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 75 bin liralık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

