Eski eserlerin değeri 1 milyondan fazla

İskele’de Zeynel Doğan’ın kaldığı evdeele geçirilen 38 adet eski eserin değerinin 1 milyon 365 bin TL olduğu tespit edildi



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin İskele’de düzenlediği operasyonda kirasında bulunan evinde 38 adet geometrik ve arkaik döneme ait çanak, çömlek ve testi bulunan zanlı Zeynel Doğan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

“Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlaması ile dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Zeynel Doğan’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Polis zanlının tasarrufunda bulunan eski eserlerin toplam değerinin 1 milyon 365 bin TL olduğunun tespit edildiğini açıkladı.



ESKİ ESERLER GEOMETRİK VE ARKAİK DÖNEME AİT

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özduman mahkemede verdiği ifadesinde, 9 Aralık 2020 tarihinde zanlı Zeynel Doğan’ın İskele’de kirasında bulunan evde bir polis ekibi tarafından yapılan aramada 38 adet eski eser nitelikli çanak, çömlek ve testi bulunduğunu açıkladı.

Özduman, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan incelemede söz konusu eski eserlerin geometrik ve arkaik döneme ait olduğunun, toplam değerlerinin ise 1 milyon 365 bin TL olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Özduman, zanlı Zeynel Doğan’ın tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

