Eski eser kaçakçısına bir yıl hapis cezası

Evinde Bizans dönemine ait eski eser kurşun mührü bulunan Murat Akay, bir yıl hapse mahkum edildi

Eski eser tasarrufu suçuyla yargılanan Murat Akay ve Akay’ın suç işlediğini gizleyen Emel Eralkan Topal’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Murat Akay’ın ikametgâhında Kasım 2022 tarihinde Bizans dönemine ait eski eser kurşun mührü bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun, açıkladı.

İşlenen suçun ciddiyetine değinen Aksun, sanık Murat Akay’ın aktif olarak bu suçu işlediğini belirtip, iki sanık arasında ayrıma gittiklerini belirtti.

Aksun, sanık Akay’ın 21 adet kaya kırıcı kartuş ve 97 adet cinsel gücü artırıcı hap ithal etmesi ve detektör ile kaya kırıcı kartuşlarla eski eserler aramasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Aksun, sanık Murat Akay’a 1 yıl, Emel Eralkan Topal’a 1 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

