Eşini ve bebeğini darp etti

Mağusa’da araç içerisinde tartıştığı eşini ve kucağındaki 1.5 aylık çocuğunu ciddi şekilde darp eden baba, teminatla serbest bırakıldı

Gazimağusa’da, tartıştığı eşini ve eşinin kucağındaki bebeğini darp eden isminin baş harfleri F.N. dün sabah Gazimağusa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı ve 15 bin TL nakdi teminata bağlandı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis, zanlının 8 Ekim’de Gazimağusa’da, aracı içerisinde tartıştığı eşini ve kucağındaki 1.5 aylık çocuğunu elleriyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmasını tamamladığını belirtti ve mahkemeden zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının KKTC dışına çıkmaktan men edilmesine, 15 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve zanlı lehine KKTC vatandaşı 1 kefilin 600 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

