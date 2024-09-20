Eşini üçüncü kez dövdü, serbest kaldı

Lefkoşa’da Veysel Akpınar, eşini önce yumrukladı, ardından ellerinden tutup duvara vurdu. Geçmişte de eşini iki kez darp ettiği ortaya çıkan zanlı, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet suçundan dolayı tutuklanan Veysel Akpınar dün sabah teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 18 Eylül 2024 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa’da Erol Kazım Andaç Sokak’taki evinde eşi M.G. ile aralarında çıkan sözlü tartışma sırasında yüzüne sağ eli ile iki kez yumruk vurup ellerinden tutup duvara vurmak sureti ile darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, M.G.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürüldüğünü, vücudunda herhangi darp cebir izi olmadığı yönünde rapor temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının eşine karşı 23.05.2023 ve 14.06.2023 tarihlerinde de darp suçunu işlediğini ve bu nedenle teminata bağlandığını belirtti. Polis memuru, ayrıca M.G.nin polise gelip de bilgi aktardığı ancak şikayetçi olmadığı birçok bilgi kaydı bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki eğebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.