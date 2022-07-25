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Eşini olta ile dövdü!

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Lefkoşa'da aşırı alkol alan Jora Amanov, eşine tekme atıp yere düşürdü ardından olta ile feci şekilde darp etti

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Eşini olta ile dövdü!
 
 
 
Lefkoşa'da meydana gelen kadına karşı şiddet meselesi işe ilgili olarak tutuklanan zanlı Jora Amanov mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlı Jora Amanov 23 Temmuz 2022 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında Hamitköy adresindeki ikametgahın kiler kısmında makul mazareti olmaksızın "Sen trafikte benim ehliyetimi aldın." deyip sağ eliyle aynı yerde sakin eşi G.N'nin saçını tutup sağ ayağı ile göğsüne tekme atıp yere düşürdükten sonra kiler odasında bulunan Remixon marka olta ile sırtına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.
Polis zanlının yapılan şikayet üzerine derdest emri gereği tutuklanmış olup, 1 adet Remixon marka oltanın emare olarak zapt edildiğini, tahkikatın yeni başladığını belirterek tahkikat maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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