Eşini darp etti, kaçak çıktı

Gazimağusa’da bir oto galeride kendisini aldattığı gerekçesiyle İranlı eşini ciddi şekilde döverek hastanelik eden TC uyruklu kişinin ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı





Gazimağusa’da bir oto galeride, ofis içerisinde, kendisini aldattığı gerekçesiyle İranlı eşini ciddi şekilde döverek hastanelik eden TC uyruklu isminin baş harfleri N.Ç., KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine, işlediği Ciddi darp ve KKTC ‘de izinsiz ikamet suçlarından ileride yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Meseleyle ilgili aldığı bilgi doğrultusunda soruşturma başlatan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Uyguner yemin altında verdiği şehadetinde olay ile ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Mehmet Uyguner, zanlının, 8 Ekim’de saat 20,00’de Gazimağusa’da Canbulat Mahallesi’ndeki Ziya Gökalp Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeride ofis içerisinde, kendisini aldattığı gerekçesiyle karısı S.V. yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. İran uyruklu müştekinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu olduğunu kaydeden polis, zanlı aleyhindeki soruşturmayı tamamladığı dile getirdi. Tanık polis, mahkemeden Eylül ayından beridir ülkede izinsiz ikamet eden TC vatandaşı zanlıyı cezaevine göndermesini istedi. Kıdemli Yargıç Yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polisin huzurundaki şehadetini ve talebini değerlendirerek, zanlıyı her ne şart altında olursa olsun 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.



