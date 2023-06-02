Eşi ile selamlaştıkları gerekçesiyle kavga ettiler

Lefkoşa’daki bir bar çıkışında, işletme yetkilisi ve güvenlik görevlisi, “eşi ile selamlaştıkları” gerekçesiyle bir kişi ile kavga etti

Lefkoşa’da meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Çiçek ve Reşit Bayhan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı.

Polis, 31.05.2023 tarihinde 03:00 raddelerinde Lefkoşa’da, K.Çiftlik bölgesi Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Wagon isimli işletme önünde bir taraf olan söz konusu işletme yetkilisi Lefkoşa’da sakin zanlı 1 Ali Çiçek ve güvenlik görevlisi zanlı 2 Reşit Bayhan’ın eşi ile selamlaştıkları gerekçesi ile diğer bir taraf olan Lefkoşa’da sakin M.G ile birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup bir kavgada yer alıp her iki taraf makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı l ve zanlı 2’nin derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, meselede diğer zanlı olan M.G’nin 31.05.2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıp, işlemiş olduğu kanunsuz bıçak taşıma suçundan soruşturma maksatlı 2 gün ek tutukluluk alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, İncelenmesi gereken kamera görüntüleri alınması gereken ifadeler ve yine olaya karışan başka şahısların tespiti yapılması gerekmektedir. Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

