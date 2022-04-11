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Erülkü’den matkap çaldılar

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Erülkü Süpermarket’ten hırsızlık yapan Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva tutuklandı

Erülkü’den matkap çaldılar

 
Demirhan'da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, zanlılar Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva’nın 7 Nisan 2022 tarihinde, saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli iş yeri içerisinde sirkat suçunu işlediklerini belirtti. Bekiroğlu, zanlıların alışveriş arabası içerisinde bulundurdukları çanta içerisine birlikte organize olup değeri 3 bin 999 TL olan De Walt marka pille çalışan matkabı ve muhtelif miktarlarda Duracell marka pilleri kasadan geçirmeyerek çaldığını dile getirerek, daha sonra alışveriş merkezinden JV 842 plakalı araç ile ayrıldığını ifade etti. Olayın, polisin bilgisine 9 Nisan 2022 tarihinde geldiğine işaret eden Bekiroğlu, zanlıların aynı gün Kumyalı’daki ikametgahlarında tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını vurguladı. Bekiroğlu, zanlı Lütfi Nefil Sakızcıoğlu’nun gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine dikkat çekerek, ayrıca sirkat edilen malzemeleri ikametgahında sakladığı yerde polise teslim ederek emare olarak alınmasını sağladığını anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Bekiroğlu, zanlı Sakızcıoğlu’nun gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu açıkladı. Serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalleri üzerinde duran Bekiroğlu, zanlıların aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.
Mahkeme avukatsız çıkan zanlılar da söz hakkı alırken, zanlı Claire Louise Eva, olayla bağlantısının olmadığını savundu. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların aleyhine 2 günlük tutukluluk emri verdi.

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