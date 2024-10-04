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Erkekler cezaevine, kadın ve çocuklar yurda gönderildi

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Yanlarındaki 4 çocukla birlikte Güney’den Kuzey’e kaçak olarak geçen ve Güvercinlik köyünde yakalanan biri kadın, ikisi erkek 3 Suriyeli mülteci, askeri mahkemeye çıkarıldı. Erkek mülteciler cezaevine gönderilirken, kadın ve dört çocuk ise Öğrenci Yurdu’nda tutuklu bekleyecek

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Erkekler cezaevine, kadın ve çocuklar yurda gönderildi
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Gazimağusa’da yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtikten sonra 4 çocukla Güvercinlik köyü içerisinde tespit edilen biri kadın, ikisi erkek 3 Suriyeli mülteci dün askeri mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Güvercinlik-Gazimağusa’da, henüz tespit edilemeyen bir yerde, Hafız El-Khaleef, İmad El Yasin, Afra Hasan Barakat, Abdullah Hossam Al-Muhanna, Shaima Hossam Al-Muhanna’nın beraberlerindeki biri 2, biri 5 , biri 6 ve biri 7 yaşında 4 çocukla Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini söyledi.

Polis memuru, Suriye uyruklu şahısların aynı tarihte Güvercinlik köyü içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, gün süreyle tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, Hafız El-Khaleef ve İmad El Yasin’in bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Afra Hasan Barakat ile 4 çocuğun Yıldız Öğrenci Yurdunda tutuklu beklemesine emir verdi. 

 

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