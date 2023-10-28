Erhan Arıklı yaya çarptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün akşam üzeri Lefkoşa'da Devlet Hastanesi yakınlarında kullanımındaki araçla yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kamer Maniş isimli yaya çarptı.

Kaza sonrasında Maniş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARIKLI'DAN HASTANE'DE ZİYARET

Lefkoşa’da Kamer Maniş adlı yayaya çarpan Erhan Arıklı, kaza sonrası acil serviste tedavi altına alınan Maniş ile fotoğrafının olduğu bir paylaşım yaptı, "Allah beterinden saklasın. Çok şükür Teyzemizde bir şey yok." notunu düştü.