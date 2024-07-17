banner913
banner932
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
14 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
17 0
 
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
27 0
59 plaj mükemmel çıktı
59 plaj mükemmel çıktı
36 0
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
28 0
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
31 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
48 0
banner1032

Ercan’da sahte para tespit edildi

banner1020

banner974
Ercan’da sahte para tespit edildi
banner971

Polis tarafından Ercan Havalimanı’nda yapılan operasyonda bir kişinin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 300 ABD Doları ve 100 euro tespit edildi.

Bu sabah saat 03.00 sıralarında yapılan operasyonda, S.G.(E-37)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tespit edilen paralar emare olarak alındı, şahıs tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu uyarısında bulunarak, tespit edilen paraların seri numaralarını paylaştı:

“Sahte 100 ABD Dolarlarının seri numaraları: 

PH27520149B 

PH27520155B

Sahte 50 euro’ların seri numaraları:

SE2227248219

VA2566721487”

Polis’ten yapılan açıklamada, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100 ABD Doları ile 50’lik euro bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.