Ercan’da aracıyla bariyer ve jeneratör binasını hasara uğratan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda aracıyla bariyer ve jeneratör odası olarak kullanılan binayı hasara uğratan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, H.M.(E-33), dün saat 2.00 sıralarında kullanımındaki araçla park alanı girişinde bulunan bariyere ve jeneratör odası olarak kullanılan binaya kasten çarparak, hasara uğrattı. H.M. tutuklandı.
-Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri yasak olan 5 kişiye yasal işlem
Gazimağusa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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