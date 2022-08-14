Ercan-İskele yolunda kaza

Ercan-İskele anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Rasim Sevindik (E-46), yönetimindeki PZ 789 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarptıktan sonra 180 cm derinliğindeki hendeğe düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Balbaros (E-57) ve Helin Balbaros (K-20) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

