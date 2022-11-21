banner875
banner815
17 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
10 0
 
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
95 0
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
7 0
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
Gençler, Mormenekşe’yi evinde morarttı
45 0
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
DriftNEU’da yıldızlar geçidi yaşanacak
11 0
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
TUFAD Mehmet Harmancı'yı konuk etti
133 0
banner878

Ercan Havalimanı yolunda kaza

banner476

Ercan Havalimanı ile Yonca Kavşak arasındaki yolda bugün saat 01.00’de meydana gelen trafik kazasında sürücü İbrahim Yakupoğluları (E-30) ile yolcu Salih Çelik (E-25) ağır yaralandı

banner825
Ercan Havalimanı yolunda kaza
 

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, yolun 2-3. kilometreleri arasındaki kazanın nedeni dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi…

İbrahim Yakupoğulları yönetimindeki JS620 plakalı araç, savrularak yoldan çıktı ve toprak sete çarparak takla atıp sürüklenerek tekrar yola girdi ve sola devrildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü İbrahim Yakupoğluları ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Salih Çelik, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakupoğulları Ortopedi Servisi’ne kaldırılırken, yolcu Salih Çelik’in durumunun ağır olması nedeniyle Girne Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildiği bildirildi.

(GÜL) Fotoğraflı
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.