Ercan Havalimanı yolunda kaza

Ercan Havalimanı ile Yonca Kavşak arasındaki yolda bugün saat 01.00’de meydana gelen trafik kazasında sürücü İbrahim Yakupoğluları (E-30) ile yolcu Salih Çelik (E-25) ağır yaralandı





Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, yolun 2-3. kilometreleri arasındaki kazanın nedeni dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi…



İbrahim Yakupoğulları yönetimindeki JS620 plakalı araç, savrularak yoldan çıktı ve toprak sete çarparak takla atıp sürüklenerek tekrar yola girdi ve sola devrildi.



Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü İbrahim Yakupoğluları ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Salih Çelik, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yakupoğulları Ortopedi Servisi’ne kaldırılırken, yolcu Salih Çelik’in durumunun ağır olması nedeniyle Girne Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildiği bildirildi.



(GÜL) Fotoğraflı

