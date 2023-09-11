Ercan'dan mermiyle çıkmak isterken tespit edildi

Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapmak isteyen A.M.’ye (E-26) ait valizde yapılan kontrolde, bir adet tabanca şarjörü ve içerisinde takılı 15 adet canlı tabanca mermisi tespit edilerek, emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.



Güvercinlik’te ciddi darp



Güvercinlik’te, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.A.(E-54), eşi G.K.’nin (K-54) vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, kaburga kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



Girne’de hırsızlık



Girne Limanından gemi ile KKTC’ye getirilen bir şirkete ait 26 bin 840 kilogram ağırlığındaki susamın gümrük bedeli olan 29 bin 473,08 TL paranın ödenmesine rağmen, söz konusu susam alıcı şirkete teslim edilmeyerek çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.H. (E-54) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



Hamitköy’de kanunsuz avlanma



Ülke genelinde polis tarafından yapılan avcı kontrolleri sonucu; iki kişinin avlanma ruhsatları olmadığı halde, Hamitköy bölgesinde ava açık bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

