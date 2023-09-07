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Ercan Cambaz hala uyutuluyor

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Ercan Cambaz hala uyutuluyor
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İskele - Ercan anayolu üzerinde 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında aracıyla seyrederken önündeki aracı geçmek için sağ şeride geçen ve o esnada
polis memuru 49 yaşındaki Ercan Cambaz’ın kullandığı motosikletle çarpışarak Cambaz’ın ağır yaralanmasına neden olan 53 yaşındaki Soheil Elmasry ek süre talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 
Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Cambaz’ın halen uyutulduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi. Polis, 2 gün ek süre talep ederken, Yargıç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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