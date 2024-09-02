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Engelli kızını fuhuşa zorladı

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Aygün köyünde zihinsel engelli kıza tecavüz eden Yusuf Can ve Can’a engelli kızını pazarlayan üvey annenin tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı

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Engelli kızını fuhuşa zorladı
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Boğaziçi-Kuzucuk yolu kenarındaki bahçe evinde, teşvikle zihinsel engelli isminin baş harfleri F.M olan kıza defalarca tecavüz eden Yusuf Can ve Yusuf Can’a engelli kızını pazarlayan üvey anne Suzanna Michail’in tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı.

Bölgede infial yaratan tecavüzle ilgili tutuklanan Yusuf Can ve Suzanna Michail dün ek tutukluluk talebiyle, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Aysu Çakan Alakan huzuruna çıkartıldı.

Tahkikat maksatlı zanlılar aleyhine 6’şar gün tutukluluk emri temin eden polis, bu sürede araştırmasını sürdürüp, zanlıların gönüllü olarak verdiği ifadelerin teyit ve tekzibini yapacağını açıkladı.

İğrenç olayın teşvikçisi, üvey anne Suzanna Michail’in ise, “Çocuklarıma gitmek istiyorum. Tutuklu kalmak istemiyorum“ diyerek polisin tutukluluk talebine itiraz etti.

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