Enflasyon yüzde 3.84 olmuş! İnandık mı?

İğneden ipliğe yaşanan zam sağanağına rağmen hayat pahalılığının Türkiye’nin yarı oranında açıklanması tepki çekti

KKTC İstatistik Kurumu’nun “Ocak ayındaki hayat pahalılığını” %3.84 oranında açıklaması ülkede hayretler içinde karşılandı. Geçtiğimiz ay devletin sundukları dâhil, iğneden ipliğe tüm ürünlere ve hizmetlere astronomik oranlarda zam gelmesine rağmen aylık enflasyonunun Türkiye’nin yarısı oranında açıklanması, tepki yarattı.

Rakamların açıklanmasıyla birlikte sosyal medyadan hükümete ve İstatistik Kurumu’na karşı büyük bir kızgınlık dalgası oluştu. Türkiye’deki enflasyonu hatırlatan vatandaşlar, “rakamların aldatıcı” olduğu fikrinde birleşti.

Türkiye’de Ocak ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık %64.86, aylık %6.70 oranında; Enflasyon Araştırma Grubu ENAG tarafından ise yıllık %129.11, aylık %9.38 oranında açıklandı.

GIDA FİYATLARI %10 ARTTI

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, geçen ay en yüksek artış %11.42 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubu ile % 10.09 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda hesaplandı.

Sağlıkta %8.27; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlarda %5.80; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetlerinde %5.14; Alkollü İçecekler ve Tütünde %3.78; Eğlence ve Kültürde %3.26; Ulaştırmada %2.15; Eğitimde %1.49; Haberleşmede %1.47 artış olurken, Lokanta ve Otellerde %8.83; Giyim ve Ayakkabı grubunda %0.75 azalış gerçekleştiği bildirildi.

580 MADDE ZAMLANDI

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 580 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %221.40 ile bakla, %115.57 ile bezelye ve %79.26 ile veteriner ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %50.00 ile milli piyango bileti, %38.28 brokoli ve %34.48 ile enginar olarak açıklandı.

