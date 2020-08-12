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Emektar fırıncı hayatını kaybetti

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Emektar fırıncı hayatını kaybetti
Ülkemizin tanınmış fırıncılarından olan ve ‘Göçmenköy Şah Fırını’ denince akla gelen isim Olgun Şah bugünhayatını kaybetti.
1947 yılında doğan ve aslen Görneç'li olan Olgun Şah ailesiyle birlikte geldiği Lefkoşa'da başladığı ekmek yapımına 1967 yılundan beri devam ediyordu.
Uzun yıllar Fırıncılar Birliği başkanlığı da yapan Olgun Şah çevresi tarafından sevilen bir kişiydi.
Şah'ın vefatı sevenleri ile yakınlarını üzüntüye boğdu. Olgun Şah'ın naaşı yarın öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.

 
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