Emekli Polis Müfettişi Gülay Çekici'ye ibretlik ceza

Haksız mal edinme, Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma suçlarından yargılanan Emekli Polis Müfettişi Gülay Çekici Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunup 8 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.