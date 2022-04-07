Emanet parayı elektrik faturasına yatırdı

Girne’de Adem Hançer, bir şirkete ait dairenin 3 aylık kira bedeli olan 7,500 TL nakit parayı kiracıdan alıp mal sahibine teslim etmeyerek kendi kirasına ve elektrik faturasına yatırdı



Girne’de meydana gelen emanetçi tarafından hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Hançer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı.

Polis, zanlının 2022 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de bir şirkete ait dairenin 3 aylık kira bedeli olan 7,500 TL nakit parayı kiracıdan alıp mal sahibine teslim etmeyerek çaldığı çaldığını söyledi. Polis, zanlının 1 Nisan tarihinde şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde aldığı parayı kendi kirasına, elektrik faturasına yatırdığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini, askıda mülke tecavüz ve ciddi darp suçlarından meselesi olduğunu belirtti. Polis, zanlının daha önceki davalardan dolayı teminat şartları kapsamında ülkede bulunduğunu, çalışma izninin iptal edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



