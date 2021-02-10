Elshaify’ın ölümünde cinayet şüphesi

Gönyeli’de 21 yaşındaki Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’ın şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı. Polis, cinayet olasılığına yoğunlaştı

Gönyeli'de 5 Şubat Cuma günü evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’ın ölümünü araştıran polis, cinayet olasılığına yoğunlaşmış durumda.

Maktulün otopsisinde, "baskı neticesinde göğüste ezilme ve tahribat", ayrıca iki kolunda darp ve cebir izinin tespit edilmesinin ardından polis, "ağır ihmal sonucu adam öldürme" suçundan 21 yaşındaki isminin baş harfleri A.Y.K.H. ve 21 yaşındaki isminin baş harfleri A.M.B.H’yi tutukladı.

Söz konusu iki kişi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemede konuşan polis çavuşu Cemil Özalkım, otopside Elshaify’nin kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun anlaşıldığını söyledi.

Özalkım, ancak maktulün kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti.

Mahkemeden temin edilen derdest emri gereği söz konusu zanlıların Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığına dikkat çeken Özalkım, ayrıca olay günü ikametgâhta iki şahsın daha bulunduğunun öğrenildiğini açıkladı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

