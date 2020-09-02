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Elkanat’ın ölüm sebebi belirlendi

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Zümrütköy'de 31 Ağustos’da yaşamını yitiren Aşkın Elkanat’ın (E-52) ölüm sebebinin “Siroz” hastalığı olduğu tespit edildi.

Elkanat’ın ölüm sebebi belirlendi

 

Polisin açıklamasına göre, Elkanat’ın ölüm sebebi, soruşturma çerçevesinde doktoruyla yapılan görüşmede belirlendi.

Öte yandan, Gazimağusa’da 29 Ağustos’da ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Emmerentia Wozwi Awa’nın (K-32) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Awa’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.

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