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Elektrikli Scooterların yollarda kullanımına ek düzenleme

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Elektrikli Scooterların yollarda kullanımına ek düzenleme
1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki “Elektrikli Scooter” tanımı değiştirilerek, tanıma, “en fazla 30 km/s hızı aşmayan” ibaresi eklendi. Böylece, tanımdaki hız limiti 25 km/s’ten 30 km/s’e yükseltilmiş oldu.

Elektrikli Scooter tanımında hız sınırının değiştirilmesinin yanında, uyulması gereken kurallar arasında yer alan “sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır” kuralı, “sırtta taşınabilen eşya harici (10 kilogramdan fazla olmamak kaydı ile) yük taşınmamalıdır” şeklinde güncellendi.

Tüzüğe elektrikli scooter’ların kiralanmasına yönelik yeni bir madde eklendi. Yeni maddede, elektrikli scooter kiralayacak olanlara uygulanacak kriteler ve uyulması gereken kurallar, kiralama ruhsatı ve harçların Mukayyit tarafından belirleneceği kaydedildi. 

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’de geçen hafta yapılan düzenlemeyle tanımının yapılması ve yollarda kullanımına ilişkin kurallarının belirlenmesiyle, KKTC yollarında kullanımı yasallaşmış olan Elektrik Scooter’lara ilişkin ek düzenlemelere gidildi. Söz konusu ek düzenlemeler, 31 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

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