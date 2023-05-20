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Elektrik tellerini koparan şöför yoğun bakımda

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Elektrik tellerini koparan şöför yoğun bakımda
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Haspolat bölgesinde bir işletmeye yükünü bpşaltmaya çalışan kamyon şöförünün dikkatsizliği sonucu elektrik tellerini koparmasıyla yaşanan yangında kamyon kül olurken şöför hastaneye kaldırıldı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Haspolat'ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yeri içerisinde, Ahmet Yumuşak (E-63), kullanımındaki RK 979 plakalı kamyon içerisindeki yükü boşaltmak için kamyon kasasını yukarı kaldırdığı sırada, kamyon kasasının elektrik tellerine temas edip tellerin koparak kamyon üzerine düşmesi neticesinde yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu kamyon tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay sonucu, elektrik akımına kapılan araç soförü Ahmet Yumuşak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
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