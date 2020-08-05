Elektrik akımına kapıldı

Gazimağusa Sanayi Bölgesi'nde akşam üzeri yaşanan iş kazası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa'da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, Gazimağusa'da sakin 33 yaşındaki Levent Kantarcı, elektrik kabloları bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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