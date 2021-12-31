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Elektrik akımı can aldı

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Girne- Lefkoşa yolundaki reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki Meles Haileu yaşamını yitirdi

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Elektrik akımı can aldı
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Girne- Lefkoşa yolu üzerinde bulunan bir reklam tabelasında elektrik işi için çalışan 28 yaşındaki Meles Haileu, tabela üzerindeki elektrik akımına kapıldı. Ağır şekilde yaralanan Haileu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olay dün saat 10:30 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan 28 yaşındaki Meles Haileu elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.
Haileu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen 40 yaşındaki isminin baş harfleri G.H. tutuklandı.
 
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