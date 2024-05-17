Ela Kılıç bulundu

Cihangir’de sakin 18 yaşındaki Ela Kılıç’ın bulunduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan’dan beri kayıp olduğu bildirilen Cihangir’de sakin Ela Kılıç (K-18) bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

