Ela Kılıç bulundu

Cihangir’de sakin 18 yaşındaki Ela Kılıç’ın bulunduğu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan’dan beri kayıp olduğu bildirilen Cihangir’de sakin Ela Kılıç (K-18) bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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