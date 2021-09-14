Ekmek almadı diye dövüp tecavüz etti

Lefkoşa’da Kadir Öztürk adlı kişi, ayrılma aşamasında olduğu eşini, kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile tekme tokat dövdü ardından kadına tecavüz etti. Tutuklanan zanlı “Bu suçu yuvamı kurtarmak için yaptım” dedi





Lefkoşa’da kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile eşini önce darp eden daha sonrada tecavüz eden zanlı Kadir Öztürk tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Songül Aki olayla ilgili bulguları aktardı. Aki huzurda bulunan zanlı Kadir Öztürk’ün 12 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde ikametgâhlarının yatak odası içerisinde ayrılma aşamasında olduğu aynı yerde sakin eşini kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile saçından çekip boğazını sıkarak yüzüne tokat vurup dizi ile sırtına vurduktan sonra rızası hilafına zorla cinsel tecavüz edip göğüslerini elleri ile sıkıp ısırmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesini gerektiğini ayrıca evde bulunan çocuklardan ifade alınacağını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “bu suçu yuvamı kurtarmak için” yaptım dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

