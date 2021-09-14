banner583
32 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
12 0
 
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
219 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
11 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
14 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
123 0
banner661

Ekmek almadı diye dövüp tecavüz etti

banner476

Lefkoşa’da Kadir Öztürk adlı kişi, ayrılma aşamasında olduğu eşini, kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile tekme tokat dövdü ardından kadına tecavüz etti. Tutuklanan zanlı “Bu suçu yuvamı kurtarmak için yaptım” dedi

banner666
Ekmek almadı diye dövüp tecavüz etti
 
 
Lefkoşa’da kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile eşini önce darp eden daha sonrada tecavüz eden zanlı Kadir Öztürk tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Songül Aki olayla ilgili bulguları aktardı. Aki huzurda bulunan zanlı Kadir Öztürk’ün 12 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde ikametgâhlarının yatak odası içerisinde ayrılma aşamasında olduğu aynı yerde sakin eşini kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile saçından çekip boğazını sıkarak yüzüne tokat vurup dizi ile sırtına vurduktan sonra rızası hilafına zorla cinsel tecavüz edip göğüslerini elleri ile sıkıp ısırmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesini gerektiğini ayrıca evde bulunan çocuklardan ifade alınacağını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “bu suçu yuvamı kurtarmak için” yaptım dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.