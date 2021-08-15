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Ehliyeti alınan alkollü sürücü kazaya neden oldu

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Ehliyeti alınan alkollü sürücü kazaya neden oldu

Başkent Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kazaya sebep oldu.

Polisten alınan bilgiye göre kaza, bugün saat 17:30 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde seyreden alkol nedeniyle dün gece ehliyeti alınan ancak bugün yine alkollü araç kullanan sürücünün kullandığı GZ 265 Mitsubishi marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi ve o sırada kendi yolunda seyir halinde olan BMW marka araca çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle GZ 265 plakalı araçta bulunan iki kişi ve diğer aracın sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

3 yaralı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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