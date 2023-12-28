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Eczaneden vitamin çalan genç yakalandı

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Gönyeli’de bir eczaneden bir kutu vitamin çalan 19 yaşındaki Ukrayna uyruklu Yeva Veronna yakalandı

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Eczaneden vitamin çalan genç yakalandı
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Gönyeli’de faaliyet gösteren Feriner Eczanesi’nden 512.47 TL değerindeki bir kutu vitamin çalan 19 yaşındaki Ukrayna uyruklu Yeva Veronna tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. 
KKTC’de konsomatris olarak çalışan zanlı hakkındaki olguları polis memuru aktardı. Polis, 26 Aralık 2023 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Dicle Tekiner’in yaptığı Feriner Eczanesi’ne müşteri olarak giden zanlının, eczane içerisinde satışa sunulan 512.47 TL değerindeki bir kutu ödem attırıcı vitamini alıp, ödeme yapmadan eczane dışına çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntülerinde de zanlının hırsızlık yaparken görüldüğünü ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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