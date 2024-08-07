Eczacıya cinsel saldırıda bulunan zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da bir kadın eczacıya cinsel saldırıda bulunan 72 yaşındaki Yahya Ördekci cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı ve cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan 72 yaşındaki zanlı Yahya Ördekci yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin zanlı Yahya Ördekci’nin Lefkoşa-Yenişehir'de bulunan Eczane içerisinde Eczacının yanına gelerek 'bu ilaçlar işe yaramıyor, bana sen yardımcı olabilin, kalkmıyor' diyerek cinsel tacizde bulunduktan sonra gen kadının saclarını okşayıp elleri ile kafasından tutup her iki yanağından öperek kendisini elleri ile engellemeye çalışan adı edilenin sağ elini cinsel organına değdirmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının tutuklandığını ve soruşturma maksatlı huzurda bulunduğu bir sırada "Gafil davrandım. Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" diyerek itiraf niteliğinde beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak, olayın toplumda infial yarattığını söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesine emir verdi.

