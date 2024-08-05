Eczacıya cinsel saldırı

Lefkoşa’da 72 yaşındaki Yahya Ördekci, gittiği bir eczanedeki eczacı kadına "Bu ilaçlar işe yaramıyor, bana sen yardımcı olabilin, kalkmıyor" dedikten sonra genç kadını kafasından tutup zorla öptü ve kadının elini kendi cinsel organına değdirmeye çalıştı. Tutuklanan zanlı "Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" ifadelerini kullandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı ve cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan 72 yaşındaki zanlı Yahya Ördekci tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Yeşildal, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin zanlı Yahya Ördekci’nin Lefkoşa-Yenişehir'de bulunan Eczane içerisinde Eczacının yanına gelerek 'bu ilaçlar işe yaramıyor, bana sen yardımcı olabilin, kalkmıyor' diyerek cinsel Tacizde bulunduktan sonra genç kadının saclarını okşayıp elleri ile kafasından tutup her iki yanağından öperek kendisini elleri ile engellemeye çalışan adı edilenin sağ elini cinsel organına değdirmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma maksatlı huzurda bulunduğu bir sırada "Gafil davrandım. Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" diyerek itiraf niteliğinde beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu, soruşturmanın seyri açısından incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğundan ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

