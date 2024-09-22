banner913
banner932
Gençler'den 'Efsane' başlangıç
Gençler'den 'Efsane' başlangıç
34 0
UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor… Başkanlık için üç aday yarışacak
UBP’nin 23. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor… Başkanlık için üç aday yarışacak
20 0
 
UBP'de nefesler tutuldu
UBP'de nefesler tutuldu
28 0
Lefkoşa-Mağusa taksi fiyatına İtalya!
Lefkoşa-Mağusa taksi fiyatına İtalya!
298 0
Yasağa uymayan karavanlara ceza
Yasağa uymayan karavanlara ceza
25 0
"Açık Kulis" isimli müzikli oyun 28 Eylül'de sahnelenecek
21 0
''Hep birlikte çalışacağız''
''Hep birlikte çalışacağız''
27 0
banner1032

Düşerek ağır yaralanan kişi yoğun bakımda

banner1020

banner1045
Düşerek ağır yaralanan kişi yoğun bakımda
banner971
Gazimağusa’da sakin 49 yaşındaki Cevat Afşin, henüz tespit edilemeyen bir yerden ve yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Afşin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polis bültenine göre, Cuma gecesi 23.00 ile dün sabah 07.15 saatleri arasında meydana gelen olayda, Gazimağusa’da sakin Cevat Afşin (E-49), alkollü içki tesiri altında olduğu sırada kaldığı binadan çıktıktan sonra henüz tespit edilemeyen bir yerden ve yükseklikten düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
Afşin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Nöroloji Yoğun Bakımın servisinde müşahede altına alındı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.