“Dur” ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna ardından polis aracına çarptı

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde, Gemikonağı mevkiinde, trafik kontrolü sırasında, polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, önce polis memuruna ardından park halindeki polis aracına çarptı.
Polis Basın Bülteni'ne göre olay, bu sabah saat 03.30’da meydana geldi. Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında seyir halinde olan 94 miligram alkollü içki tesiri altındaki ZUT 636 plakalı araç sürücü S.J.(E-18), kontrol maksatlı durdurulmak istendi.
Sürücü, polisin “Dur” talimatına uymayıp aracıyla görevli polis memuruna çarparak, polisi darp edip görevinden men etti.
Çarpmadan sonra yoluna devam etmeye çalışan araç sürücüsü, bankette park halinde bulunan polis aracının sağ arka kısmına da çarptı.
Kazada yaralanan polis memuru, Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
ZUT 636 plakalı araç sürücüsü S.J. tutuklandı.
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