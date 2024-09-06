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Dünyanın aradığı adam KKTC’de çıktı

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“Silah kaçakçılığı” iddiası ile Interpol tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Gal Luft, KKTC’de çıktı! Bafra’da şans eseri trafik çevirmesinde yakalanan ve bir yıldır KKTC’de yaşadığı ortaya çıkan Luft’un Güney Kıbrıs’a iade edildiği ve kısa süre sonra ABD’ye iade edileceği öğrenildi

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Dünyanın aradığı adam KKTC’de çıktı
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Amerika’da, Libya ve Çin'e “silah kaçakçılığı” iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Gal Luft, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şans eseri yakalandı. Bafra bölgesinde son bir yıldır ikamet eden İsrail asıllı Luft, şans eseri trafik çevirmesinde yakalandı.

Avukat Timur İkbal, Prof. Dr. Gal Luft’un Güney Kıbrıs’a iade edilmemesi için girişimlerde bulunduğunu, ancak polisin sessiz sedasız iade işlemini tamamladığını söyledi. Gal Luft’un şimdi Güney Kıbrıs’ta olduğu ve kısa süre sonra ABD’ye iade edileceği ifade edildi.

Gal Luft, ilk olarak Güney Kıbrıs’a kaçtı, ancak ABD’nin baskısı ile 16 Şubat 2023 tarihinde İsrail’e gitmeye çalışırken tutuklandı. 56 yaşındaki Gal Luft, tutuklanmadan önce Interpol tarafından hakkında yakalama emri çıkarılmış ve ABD'ye iade edilecekti. Ancak Larnaka Mahkemesi’nin 150 bin Euro şartlı tahliye kararı sonrası ortadan kayboldu. Rum polisi, 28 Mart 2023 tarihinde Gal Luft’un ortadan kaybolduğunu açıkladı.

BİR YILDAN UZUN SÜREDİR KKTC’DE YAŞIYORDU…

Gal Luft’un KKTC’ye kaçak yollardan geçtiği ve 28 Ağustos 2024 tarihine kadar Bafra bölgesinde ikamet ettiği öğrenildi. Gal Luft, polisin trafik çevirmesi esnasında ülkede kaçak yaşadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Luft, 29 Ağustos 2024’te çıkarıldığı mahkemede “askeri yasak bölgeye gizlice girme” suçundan 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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