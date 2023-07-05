Dün ve bugün meydana gelen 4 trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre ülkenin çeşitli bölgelerinde dün ve bugün meydana gelen 4 trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bugün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa yeni hastane yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Tekbaş’ın (E-35) yönetimindeki RF 775 plakalı salon aracıyla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkıp 3 metre derinliğindeki dere yatağında düşmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Osman Tekbaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde çatlak teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.



Gazimağusa’da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı



Öte yandan dün 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Hüseyin Erkan (E-26), 127 miligram alkollüyken, yönetimindeki FH 858 plakalı salon aracıyla Kokoreççim Büfe önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bırakılan MY 159 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan MY 159 plakalı araç ise önünde park halinde bırakılan PL 464 plakalı araca çarpıp durdu.



Girne-Tatlısu ana yolunda dün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı



Girne-Tatlısu ana yolunda dün 08.30 sıralarında meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise bir kişi yaralandı.

Masoumeh Ramezanı Fını’nin (K-42) yönetimindeki NN 802 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada yoldan çıkarak toprak sete çapıp, takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Masoumeh Ramezanı Fını, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Öte yandan dün 19.00 sıralarında, Bafra oteller bölgesinde, İbrahim Çolak (E-43), 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UM 997 plakalı araç ile Concorde Otel istikametinden Thalasa Otel istikametine seyrettiği sırada, karşı şeride geçerek Cafer Kavaz ( E-58 ) yönetimindeki SD 971 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

