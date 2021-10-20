Düello davetinde bıçaklar çekildi

Girne’de aşırı alkol alan İbrahim Özcan adlı kişi, kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle bir kişiyi bıçakladı



Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan İbrahim Özcan, Tahir Arzyemedov dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, İbrahim Özcan’ın 18.10.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde telefonda kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle 213 mlgr. alkollü içki tesiri altı olduğu esnada 31 santimlik bıçakla 48 yaşındaki isminin baş harfleri H.G. isimli şahsı yaraladığını, boynunda 5 santim, el bileğinde 6 santim ve sol kaşında bir santim yüzeysel kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Kesat, olayın ardından İbrahim Özcan’ın olay mahallinde kendisini bekleyen, Tahir Arzyemedov’a ait araçla kaçtığını söyledi. Polis, her iki zanlının olay yeri yakında tespit edilerek, yakalandığını, bıçağın bulunarak emare alındığını ifade etti. Kesat, H.G. isimLİ şahsın Girne Akiçek hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

