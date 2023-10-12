Dr. Uzuner ve eczacı Karabekir teminatla serbest

Sahte reçete soruşturmasında tutuklanan eczacı Hazal Karabekir ve bağlantısı olduğu tespit edilen Doktor Halil Uzuner, 50 bin TL teminatla serbest bırakıldı



Polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili Önce Hazal Karabekir’in, bir gün sonra da doktor Halil Uzuner’in yakalandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Hazal Karabekir’in 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında doktor Uzuner’in bilgisi dahilinde yazdığı reçetelere ekleme yaparak, sahteledikten sonra sosyal sigortalar dairesinde tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Karabekir’in 3 Ekim, zanlı Uzuner’in ise 4 Ekim’de tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, zanlı Karabekir’in Ocak-Ağustos ayları içerisinde sosyal sigortalara gönderdiği bin 917 adet reçetenin bin 901 adedinin Uzuner tarafından yazıldığını ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını, birçok reçete incelendiğini kaydetti. Polis, incelenecek birçok reçete ve alınacak birçok ifade daha olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan Hazal Karabekir ile doktor Halil Uzuner dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili Önce Hazal Karabekir’in, bir gün sonra da doktor Halil Uzuner’in yakalandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Hazal Karabekir’in 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında doktor Uzuner’in bilgisi dahilinde yazdığı reçetelere ekleme yaparak, sahteledikten sonra sosyal sigortalar dairesinde tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Karabekir’in 3 Ekim, zanlı Uzuner’in ise 4 Ekim’de tutuklandıklarını anımsattı.Polis, zanlı Karabekir’in Ocak-Ağustos ayları içerisinde sosyal sigortalara gönderdiği bin 917 adet reçetenin bin 901 adedinin Uzuner tarafından yazıldığını ifade etti.Polis, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını, birçok reçete incelendiğini kaydetti. Polis, incelenecek birçok reçete ve alınacak birçok ifade daha olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.